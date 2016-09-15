Вашингтон, 15 сентября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выздоравливает после перенесенной болезни — незаразной бактериальной пневмонии, об этом говорится в письме ее лечащего врача, доктора Лизы Бардак, опубликованном на сайте Клинтон.

ubertopic.com Хиллари Клинтон

Как отмечено в документе, диагноз Клинтон был подтвержден компьютерной томографией, болезнь протекала в мягкой форме. В течение десяти дней политик принимала антибиотики и отдыхала, благодаря чему сейчас «идет на поправку».

По словам медика, в целом Клинтон находится в хорошей форме, достаточной для того, чтобы стать главой государства. Давление и уровень холестерина Клинтон в норме, как и психическое состояние.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе траурной церемонии 11 сентября Хиллари Клинтон потеряла сознание. Штаб политика пояснил, что причиной ее плохого самочувствия стала жара, однако позже появилось сообщение о заболевании Клинтон воспалением легких.