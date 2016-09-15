Москва, 15 сентября, 2016, 07:11 — ИА Регнум. Для увеличения спроса на жилье в стране необходимо снижать ставки по ипотечным кредитам. Существующие ныне ставки являются завышенными, заявил в рамках международного инвестиционного форума по недвижимости ProEstate 2016 генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев.

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«Мы ждем, все наши клиенты ждут снижения ставок, это могло бы подстегнуть спрос», — сказал эксперт, отметив, что комфортная ставка не должна превышать 10%.

В настоящее время в РФ действует программа государственного субсидирования ипотеки. Изначально была рассчитана на период с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года. В феврале 2016 года власти приняли решение продлить программу до конца года. Ипотечный кредит по программе субсидирования предполагает ставку не более 12% годовых. Первоначальный взнос составляет не менее 20% стоимости приобретаемой недвижимости, срок погашения займа — не более 25−30 лет.

Ранее, 8 сентября, глава Национального объединения застройщиков Леонид Казинец, выступая в рамках IV Всероссийского совещания по жилищному строительству, назвал катастрофой возможное окончание программы субсидирования ипотеки без снижения ключевой ставки до уровня, который позволит банкам без субсидирования выдавать ипотеку под 12%. Казинец предупредил, что застройщики могут потерять значительное количество покупателей, а люди потеряют возможность купить квартиры, так как 80% покупателей жилья массового сегмента — это ипотечники, и для них эти 2−3 процентных пункта критичны.

Вопрос об изменении ключевой ставки будет рассмотрен Банком России в пятницу, 16 сентября.