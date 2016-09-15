Вашингтон, 15 сентября, 2016, 07:10 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально подтвердило подлинность второй части документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, говорится в пресс-релизе организации.

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Документы были взяты хакерами из взломанной базы данных антидопинговой системы ADAMS. Вторая часть была опубликована 15 сентября, в ней содержатся имена 25 спортсменов из восьми стран, чьи допинг-пробы были положительными. В частности, в списке имена 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года.

Восемь атлетов из списка — из США, пять — из Великобритании, еще пять — из Германии. Также в списке фигурируют атлеты из Дании, Польши, Румыни и Чехии и России — серебряный призёр Игр-2016, боксёр Миша Алоян.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Fancy Bear опубликовала информацию, полученную в результате взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства. В этих документах, также признанных подлинными, указывается, что WADA разрешало приём запрещённых веществ американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн.