Барнаул, 15 сентября, 2016, 07:10 — ИА Регнум. В Алтайском крае на хранение интервенционного фонда претендуют 18 элеваторов. В случае успешного прохождения аккредитации, у сельхозтоваропроизводителей региона государство сможет закупить до 300 тыс. тонн зерна по фиксированным высоким ценам. Об этом информирует региональное управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Светлана Шаповалова В Алтайском крае выращен хороший урожай зерна

Хранение, приёмку, подработку и отгрузку зерна в Алтайском крае осуществляет 58 предприятий, в состав которых входят элеваторы, склады силосного типа и механизированные склады напольного хранения зерна. Объем единовременного размещения зерна превышает 3 млн. тонн, а сушильные и зерноочистительные мощности способны оперативно доводить большие объемы высоковлажного и сорного зерна до требуемых параметров безопасного хранения, — отмечают региональные чиновники.

Характерной особенностью уборочной кампании-2016 является возобновление работы целого ряда законсервированных элеваторов (Барнаульский, Шипуновский, Ребрихинский и Михайловский элеваторы, — прим. ИА REGNUM ). На всех этих предприятиях проведены дорогостоящие мероприятия по восстановлению и модернизации технологических линий.

Читайте также: Страда деревенская: фоторепортаж о земледелии в Алтайском крае

По состоянию на 1 сентября 2016 года, общий объем зерна интервенционного фонда, размещенного в Алтайском крае, составляет 152 тыс. тонн. В регионе считают, что этот объем достаточен, чтобы сыграть роль «подушки безопасности» при неблагоприятном рынке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2014 года глава Минсельхоза РФ Николай Фёдоров поддержал предложение о сохранении государственных интервенций на зерновом рынке. Закупки и проведение залоговых операций с зерном нового урожая начнутся 19 августа 2016 года. Первым регионом, в котором начнутся закупки — Крым.

Читайте также в этом сюжете: Минсельхоз РФ анонсировал закупочные интервенции зерна

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 18 марта 2016 г. № 103 «Об определении предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2016 года при проведении государственных закупочных интервенций в 2016—2017 годах», закупочная цена на мягкую продовольственную пшеницу III класса составит 10 900 руб/т, IV класса — 10 400 руб/т, V класса — 8800 руб/т, ячмень — 8000 руб/т, рожь — 7400 руб/т.

На сегодняшний день аграрии Алтайского края намолотили более 3,7 миллиона тонн зерновых. Губернатор Александр Карлин рассчитывает, что по итогам уборочной кампании-2016 регион получит не менее 5 миллионов тонн зерна.