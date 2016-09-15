Москва, 15 сентября, 2016, 07:07 — ИА Регнум. Власти Москвы намерены разработать законопроект, согласно которому небольшие застройщики, привлекающие средства граждан, буду подвергаться регулярным проверкам. Об этом на форуме ProEstate 2016 заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

По его словам, не будет иметь значения, к малому, среднему или микробизнесу относится деятельность девелопера. «Если он привлекает средства населения, то ежегодная проверка должна быть обязательной. Это нужно еще дополнительно вносить. Как только Дума начнет работать, обязательно внесем», — сказал чиновник.

Тимофеев отметил, что сейчас застройщики отчитываются перед налоговыми органами раз в год, однако этого недостаточно. Необходимо проверять их финансовое состояние ежеквартально, подчеркнул глава Москомстройинвеста, добавив, что в 2017 году из-за изменений в законодательстве около 50% столичных застройщиков могут избежать проверок соответствия 214-ФЗ, поскольку попадут под статус малых предприятий, несмотря на серьезные масштабы бизнеса с миллиардными доходами.

24 июня текущего года Госдума приняла поправки в закон о долевом строительстве, которые вступят в силу с 1 января 2017 года. Они предполагают ужесточение требований к застройщику. В частности, увеличивается планка уставного капитала застройщика. Минимальный уставный капитал будет составлять 2,5 млн рублей, он потребуется компаниям, планирующим построить 1,5 тысяч кв. м жилья. Максимальный размер уставного капитала — 1,5 млрд рублей, он необходим застройщику, берущегося за проект площадью свыше 500 кв. м. Привлечение средств граждан будет происходить через банки. Они должны аккумулировать средства дольщиков на эскроу-счетах, поддерживая строительство через схему проектного финансирования. Застройщик получит доступ к деньгам покупателя жилья только после того, как передаст ему квартиру.

Ранее в июне Тимофеев отмечал, что только малая часть застройщиков в Москве удовлетворяет необходимым требованиям по наличию денежных средств. «Сейчас многие компании имеют уставной капитал в размере 10 тысяч рублей. Понятно, что такие застройщики не смогут привлекать денежные средства населения на строительство новых объектов», — пояснял чиновник. Однако, по его словам, у таких застройщиков еще есть возможность привести свои финансовые показатели в норму. «Мы хотим, чтобы строительный рынок Москвы был очищен от недобросовестных застройщиков, что будет способствовать развитию этого бизнеса», — подчеркнул тогда Тимофеев.

Согласно данным Рейтингового агентства строительного комплекса, в первой половине 2016 года обанкротились 1,6 тысячи российских застройщиков жилья. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число застройщиков, находящихся в одной из стадий банкротства и имеющих хотя бы один недостроенный объект, с августа 2015 до настоящего времени выросло в 2,8 раза. Лидером по количеству уже обанкротившихся или близких к этому девелоперов является Москва — в столице семь таких компаний.

В зоне риска, по мнению экспертов, находятся именно небольшие компании. Среди причин, которые могут привести застройщиков к банкротству, эксперты называют нехватку средств, высокий уровень закредитованности, снижение объема продаж и, как следствие, уменьшение выручки.