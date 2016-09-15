Якутск, 15 сентября, 2016, 07:01 — ИА Регнум. Систему самовыдвижения нужно реформировать, а СМИ должны лучше анализировать предвыборные ситуации во избежание информационных вбросов в соцсети. Таковы выводы политолога, кандидата исторических наук, доцента Северо-Восточного федерального университета Ольги Парфёновой по итогам завершающейся избирательной компании в федеральный парламент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СВФУ.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Читайте также: «Админресурс на фоне тишины»: Якутия на финише избирательной компании в ГД

«Текущая обстановка достаточно стабильна», — считает эксперт, поясняя, что накануне обновления власти она могла бы быть и более неравновесной. Вместе с тем, Ольга Парфёнова отмечает, что СМИ в период избирательной кампании необходимо быть более активными, при этом воздерживаясь от резких высказываний.

Очень активное в Якутии распространение сообщений разного рода о кандидатах через Whatsapp, политолог считает следствием того, что выборам в СМИ уделяется недостаточно внимания. «Это своего рода звонок властям о том, что у граждан недостаточно объективной информации. Слухи и сплетни появляются там, где существует информационный вакуум. Поэтому, возможно, в этом есть некоторое упущение СМИ — в недостаточной оперативности, анализе происходящих событий. Не менее важным я считаю и то, что, учитывая наш северный менталитет, наиболее резкие, субъективные действия или высказывания, как правило, не находят отклика у якутян», = сказала Ольга Парфёнова.

По её мнению, завершающая избирательная кампания показала также, что практика самовыдвижения кандидатов требует доработки, а институт сбора подписей уходит в прошлое. «Необходимо учитывать и региональные особенности, скажем, территорию, транспортную схему», — подчеркнула политолог.

Читайте также: Предвыборный скандал в Якутии: эсер обвинил власти региона в фальсификации

Эксперт также отмечает интерес жителей региона к предстоящему голосованию: «Якутяне всегда ответственно подходили к выборам. В этом, наверное, есть влияние нашего северного менталитета — серьезное обдумывание, некоторая неспешность, взвешенность в принятии решений».

«Надеюсь, что в парламенте республика будет представлена не одним, а двумя или тремя депутатами», — также отметила Ольга Парфёнова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за места депутатов Госдумы по одномандатному округу будут бороться 8 кандидатов, все они баллотируются от партий. Пытались принять участие в выборах ещё 4 самовыдвиженца, но никому из них не удалось собрать необходимое количество подписей, кроме провластного кандидата, госсоветника республики Андрея Борисова. Однако при проверке подписных листов избирательная комиссия республики выявила слишком большое количество недействительных подписей, что стало противостояния между председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой, инициировавшей контроль за работой регионального избиркома, и руководящей избирательным штабом Андрея Борисова ректором СВФУ Евгенией Михайловой, возмущённой отказом в регистрации кандидату.

Читайте также: Путину жалуются на Памфилову из Якутии: «Нарушила принцип непредвзятости»