Хабаровск, 15 сентября, 2016, 06:22 — ИА Регнум. Жители Свободного порта Ванино написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием вернуть прямые выборы главы района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Свободный порт Ванино. Баннер ЛДПР крайне лаконичен

В своем письме на имя главы государства подписавшиеся, а их уже более 50 человек, сообщают, что, согласно принятому Законодательной Думой Хабаровского края закону, первое лицо района теперь не избирается, а назначается конкурсной комиссией.

Жители просят «не создавать барьеры избирателям, а предоставить возможность и учесть механизм участия населения района в выборе кандидата на пост главы района».

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Письмо жители порто-франко, не согласные с новой системой выборов, разместили и на популярном в Хабаровском крае портале «Дебри-ДВ».

Предстоящие «невыборы» обсуждают и в местной социальной сети.

«Выборы главы района проходят в обстановке строжайшей секретности. Интересно, его покажут? Или так и будет районом руководить по принципу «всегда быть в маске — судьба моя?», — задают вопросы местные жители.

Между тем, районная избирательная комиссия опубликовала объявление о начале процедуры проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ванинского района.

Единственное условие — подать пакет документов. Это копии паспорта, трудовой книжки, документов об образовании и справка о наличии, либо отсутствии судимостей. Программа действий кандидата, намеренного управлять районом, получившим недавно статус Свободного порта и ожидающего, как обещают региональные власти, «бурного развития», в перечне документов не указана. Она вообще не нужна. Между тем, недавно губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в телевизионной программе «Час губернатора» говоря, в частности, о перспективах развития побережья Татарского пролива, пообещал «превратить Свободный порт Ванино в «город лучше Владивостока».

«Мы на это замахиваемся сегодня, ничего в этом невозможного нет», — подчеркнул глава региона.

Жителей района сегодня больше всего беспокоит именно тот факт, что им неизвестно, кто станет руководителем территории, и сумеет ли он реализовать все обозначенные краевым и федеральным правительством грандиозные планы.

«Законодательная дума Хабаровского края приняла такой закон, во-первых, потому, что такое право дает федеральное законодательство. Депутаты, как народные избранники, по нашему мнению, смогут определить наиболее компетентного кандидата на пост главы района. К тому же, конкурсная комиссия состоит из 4 представителей от муниципального района, и из 4 представителей от правительства Хабаровского края. Это, на мой взгляд, полностью исключает какие-то договоренности на местном уровне. Мы также руководствовались тем, что очень часто в последние годы на муниципальных выборах, чего уж греха таить, побеждали не люди дела, а популисты, сумевшие, при помощи различных коммерческих структур, пройти во власть для решения каких — то своих вопросов. Либо попросту не умеющие работать, не понимающие этой работы и не желающие ничего делать, — заявил, а разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Спикер Заксобрания не отрицает, что процесс идет непросто: «Очень сложно проходила подготовка, с большим трудом принимались районными депутатами поправки в Устав Ванинского района, было нарушено федеральное законодательство, там приходилось даже прокуратуре Хабаровского края вмешиваться. Но сегодня поправки приняты, процесс идет».

Как сообщало ИА REGNUM, отмена прямых выборов на местах «роняет интерес к выборам федеральным. Политологи полагают, что прямые выборы лучше, а также убеждены, что и отдельные кандидаты, и политические партии должны считать своей главной задачей внесение посильного вклада в организацию честных и справедливых выборов.