Москва, 15 сентября, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Министерство финансов готовит поправки в закон о Центральном банке России, в соответствии с которыми служащие банка получат защиту от судебного преследования за действия, связанные с их профессиональной деятельностью, пишет 15 сентября газета «Известия».

Цитата из к/ф «Неприкосаемые». реж Оливье Маршаль. 2011. Франция, Бельгия Неприкосаемые

По информации издания, свою инициативу министерство основывает на рекомендациях Базельского комитета.

«В соответствии с основным критерием 9 основополагающих принципов эффективного банковского надзора (Базельский комитет по банковскому надзору, 2012) на законодательном уровне должна быть обеспечена правовая защита надзорного органа и служащих надзорного органа от судебного преследования за их действия и (или) бездействие, допущенные при добросовестном исполнении служебных обязанностей», — поясняют в Минфине.

Отмечается, что помимо защиты служащих Центробанка, готовящиеся поправки предусматривают и ограничения для них. В частности, большинству из них будет запрещено брать кредиты в коммерческих банках. Впрочем, соответствующее внутреннее правило уже действует в ЦБ с мая этого года.