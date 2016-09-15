Барнаул, 15 сентября, 2016, 06:14 — ИА Регнум. Сразу четыре продукта алтайской компании «Киприно» получили высшую награду во Владивостоке, на XX специализированной выставке-ярмарке «Приморские продукты питания — 2016».

сайт Алтайского края Алтайские сыры

Гран-при и золотые медали на профессиональном конкурсе качества, проведенного в рамках ярмарки, получили: сливочное масло «Алтайское» (82% жирности), сыры «Альпийский луг», «Алтайский» и «Швейцарский» в слайсерной нарезке в упаковке термофромаж. Об этом известило алтайское региональное управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Качество продукции нескольких десятков участников выставки оценивала экспертная комиссия, которая учитывала не только органолептические показатели, но и упаковку и маркировку, доступность по цене и некоторые другие показатели.

Победа в конкурсе дает право размещения золотой медали выставки на товарных этикетках алтайской продукции.

Между тем, еще в 2015 году в регионе возникало несколько прецедентов, связанных фальсификацией сыров и масла. В алтайском управлении Роспотребнадзора полагают, что незаконное заимствование торговой марки предприятиями из других регионов может быть связано с ростом объемов производства алтайском молочной продукции и улучшением ее качества.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Алтайский край занял первое место среди субъектов страны по производству сыров и сухой молочной сыворотки. В первом полугодии 2016 года индекс производства в молочной промышленности в регионе составил 100,9 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Положительная динамика сохраняется также в производстве цельномолочной продукции и сухой молочной сыворотки.