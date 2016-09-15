Вашингтон, 15 сентября, 2016, 05:55 — ИА Регнум. Разведывательные службы США расширяют свои операции против России до крупнейших масштабов со времён холодной войны. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванные официальные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Триллер

По сведениям издания, планируемые разведоперации предусматривают привлечение тайных агентов ЦРУ, использование возможностей кибершпионажа Агентства национальной безопасности США, применение спутниковых систем и других ресурсов разведки, которые ранее были сосредоточены на предупреждении террористических угроз.

Источники газеты отмечают, что хотя борьба с терроризмом по-прежнему остаётся главной заботой американских спецслужб, директивы из Белого дома и офиса директора национальной разведки США впервые со времён распада СССР переместили Россию в список их главных приоритетов.

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