Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 сентября, 2016, 05:51 — ИА Регнум. Седьмой соревновательный день на Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро принес китайской сборной сразу 12 золотых медалей. Параолимпийская сборная КНР укрепила свои позиции в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 172 медали, в том числе 75 золотых, 58 серебряных и 39 бронзовых наград.

iciba.com Панорама

Второе и третье места по-прежнему занимают сборные Великобритании и Украины. На счету британских параолимпийцев 95 наград, в том числе 43 золотые медали. Сборная Украины уступает Великобритании с 81 наградой, среди которых 31 золото, 23 серебряных и 27 бронзовых медалей, пишет «Жэньминь жибао».

В пятерку сильнейших параолимпийских сборных также вошли команды из США и Бразилии. Американцы заняли четвертую строчку, поднявшись на пьедестал 80 раз. Сборная Бразилии по состоянию на сегодня занимает пятое место, в ее копилке 48 наград, в том числе 10 высшей пробы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа IPC отстранил спортсменов сборной России от участия в Параолимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Свой вердикт комитет обосновал так называемым докладом Макларена (составлен на основании расследования показаний экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова). Доклад был опубликован 18 июля текущего года.