Пекин, 15 сентября, 2016, 05:48 — ИА Регнум. Китай считает санкции против Северной Кореи «бесполезными» и готов блокировать принятие данного решения Совбезом ООН, сообщает Reuters 15 сентября.

standard.org.cn Китайский дорожный знак запрещающий движение автомобилям.

Журналисты сообщают, что министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонных переговоров с японским коллегой выразил «осуждение» ядерных испытаний Северной Кореи, заявил о необходимости противодействия данным действиям КНДР «в рамках ООН», однако предостерег коллегу от требования «бесполезных» санкций в Совбезе — по его словам, данная инициатива «вряд ли будет поддержана» Китаем.

Журналисты рассматривают заявление главы МИД страны, имеющей право вето в ООН, как решение Китая блокировать резолюцию Совета Безопасности по ядерным испытаниям Северной Кореи, если она будет содержать требование о расширении санкций в отношении союзника Китая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос расширения санкций против КНДР обсуждался на прошлой неделе Совбезом ООН по инициативе Японии, Южной Кореи и США, после того как Северная Корея осуществила 9 сентября самое крупное ядерное испытание на территории страны.