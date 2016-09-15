Москва, 15 сентября, 2016, 05:25 — ИА Регнум. Следствие в качестве одной из версий происхождения миллиардов рублей, изъятых у замначальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, рассматривает семейный бизнес полковника, пишет 15 сентября газета «Коммерсантъ».

bazaistoria.ru Деньги, изъятые у Дмитрия Захарченко

По данным источников издания в банковских кругах, отец полковника Виктор Захарченко известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.

Согласно этой версии, которую сейчас проверяет следствие, отец с сыном помогали минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. Отмечается, что в числе клиентов Захарченко были, в частности, владельцы Нота-банка. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить.

Вместе с тем рассматривается и другая версия происхождения миллиардов — якобы под контролем полковника Захарченко и его коллег находилась группа, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, но не семейное, а корпоративное.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября замначальника ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 7 млн рублей. Во время задержания у полковника нашли еще 20 млн рублей, а в ходе обыска в его квартире был обнаружен мешок с иностранной валютой, эквивалентной сумме около 9 млрд рублей.

Решением Пресненского суда Москвы Дмитрий Захарченко арестован до 8 ноября. Против него выдвинуто обвинение по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование в осуществлении правосудия и производству предварительного расследования».

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