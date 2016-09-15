Новосибирск, 15 сентября, 2016, 05:37 — ИА Регнум. Новосибирск подал заявку на проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Об этом журналистам сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Заявка была подана 8 сентября в Париже.

hcsibir.ru Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» успешно выступает в чемпионате Континентальной хоккейной лиги

В рамках подготовки к чемпионату в Новосибирске планируется построить новый ледовый дворец спорта. Проект планируется утвердить в 2018 году и пока неизвестно, каким будет внешний вид ледового дворца на 12,5−13 тысяч зрителей. Но уже понятно, что он будет расположен на левом берегу Оби рядом с Коммунальным мостом. Инвестором нового спортивного сооружения, по некоторым данным, может стать «Сибирский антрацит».

Напомним, ранее Новосибирск претендовал на проведение МЧМ-2022, но Федерация хоккея России решила отказаться от борьбы за Молодежный чемпионат по хоккею, потому что выяснилось, что в 2022 году Швеция, которая также претендовала на проведение мероприятия, празднует 100-летие хоккея. Было решено, что правильнее провести турнир именно там. А в июле текущего года Федерация хоккея России подала в Международную федерацию хоккея на льду заявку на право проведения Молодёжного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг аргументировал это тем, что «город сейчас просто живёт хоккеем, даже на матчи молодёжных команд там собираются аншлаги, так что мы не сомневаемся в том, что если ИИХФ выберет Новосибирск местом проведения турнира, зрительский интерес будет крайне высоким» и проведение этого международного турнира вызовет ажиотаж не только в Новосибирске, но и во всей России.

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Ранее и президент России Владимир Путин положительно отозвался об идее проведения МЧМ в Новосибирске.

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Отметим, что последний раз в России молодёжный чемпионат мира проходил в Уфе в 2013 году, победителем в нём стала команда США. Стоит сказать, что новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» успешно выступает в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В сезоне 2015/16 ХК «Сибирь» стал единственным клубом в Лиге, все домашние матчи которого прошли с аншлагом.