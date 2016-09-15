Фучжоу, Китай, 15 сентября, 2016, 05:23 — ИА Регнум. Тайфун «Меранти» обрушился на китайское побережье в провинции Фуцзянь, сообщает CNN 15 сентября.

zaobao.com.sg Последствия тайфуна

Сообщается, что власти провинции приступили к подсчету ущерба на побережье — уже известно, что тайфун разрушил часть морского порта, вызвал затопление территории, разрушение зданий и объектов инфраструктуры в городе Сямэнь, оползни в восточных районах провинции Фуцзянь.

На материковой части Китая скорость ветра шторма составила 230 километров в час с порывами до 280 километров в час — сила «Меранти» уменьшилась после прохождения Тайваня, где скорость порывов ветра в эпицентре стихии доходила до 370 километров в час.

Как сообщало ИА REGNUM, предупреждение о «супертайфуне» Меранти, который двигался из Тихого Океана в сторону Тайваня и Китая вышло еще 13 сентября, наиболее опасные районы были частично эвакуированы. Стихия ударила по Тайваню и восточному побережью Китая сегодня ночью, точной информации о жертвах и разрушениях от урагана пока нет.