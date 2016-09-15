Пекин, 15 сентября, 2016, 05:01 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося телефонного разговора министров иностранных дел КНР и Японии глава внешнеполитического ведомства Китай Ван И озвучил официальную позицию Пекина по вопросу сдерживания КНДР. Телефонный разговор состоялся по инициативе Токио.

china.com Ван И — Министр иностранных дел КНР

Китайский дипломат отметил, что Пекин ожидает жесткой, но рассудительной реакции со стороны Совбеза ООН и не видит смысла в расширении односторонних санкций по отношению к Северной Корее, пишет «Сина синьвэнь».

«Китайская сторона выступает решительно против введения новых санкций в отношении Пхеньяна, так как подобная практика уже продемонстрировала свою бесполезность. Единственным способом решения ядерной проблемы на Корейском полуострове являются мирные переговоры. Пекин призывает все заинтересованные стороны немедленно сесть за стол и возобновить диалог», — сообщил Ван И министру иностранных дел Японии Фумио Кисиде.

14 сентября состоялись телефонные переговоры главы внешнеполитического ведомства Китая Ван И и его южнокорейским коллегой Юн Бёнсе. Стороны обсудили недавние ядерные испытания КНДР, а также договорились оказывать друг другу содействие в ходе решения ядерной проблемы на Корейском полуострове

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 13 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин обозначила позицию китайских властей по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Пресс-секретарь МИД отметила, что Пекин выступает за скорейшее возобновление шестисторонних переговоров.