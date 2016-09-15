Исламабад, 15 сентября, 2016, 04:57 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и ещё более 100 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в пакистанской провинции Пенджаб, передаёт Dunya News.

24.co.za На месте столкновения поездов

Как сообщается, авария произошла вблизи города Мултан. Скоростной поезд Awami Express, направлявшийся из Пешавара в Карачи, столкнулся с составом, который не должен был находиться на пути его следования.

В результате столкновения четыре вагона скоростного поезда сошли с рельсов. Часть пассажиров оказалась заблокирована в повреждённых вагонах.

На данный момент спасательная операция завершена, все пострадавшие были направлены в госпиталь в Мултане.

Причины произошедшего в настоящее время высняются.