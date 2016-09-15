Москва, 15 сентября, 2016, 04:46 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин признался, что сам не писал сам книгу «Самые громкие преступления XXI века в России», ставшей поводом для обвинений в плагиате в его адрес, передаёт телерадиокомпания «Би-би-си».

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По словам Маркина, функция написания книги была передана издательству «Эксмо», так как сам он «не является профессиональным литератором».

«За мной — сбор и подборка всех материалов уголовных дел, выстраивание логики сюжета, оценки и выводы, за издательством — литературная и техническая обработка текста, в том числе обязанность корректно обозначить цитирование материалов уголовных дел или сообщений прессы», — пояснил Маркин.

Представитель Следственного комитета добавил, что принял извинения, принесённые издательством «Эксмо» в связи с некорректным цитированием в книге.

Как сообщало ИА REGNUM, книга Владимира Маркина, которая стала первой в цикле «Тайны Следственного комитета», была представлена 7 сентября на Международной московской книжной выставке. В неё вошли пять историй о самых громких уголовных делах, которыми занималось ведомство. Речь идёт о расследовании преступлений банды Цапка из станицы Кущевской, деле таганрогского маньяка, убийстве Анны Политковской, катастрофе теплохода «Булгария» и крупных хищениях из бюджета в Московской области.

В тот же день журналистка «Новой газеты» Надежда Прусенкова обвинила Владимира Маркина в том, что он без разрешения позаимствовал часть её текста о расследовании убийства Анны Политковской. Представитель Следственного комитета резко отверг обвинения в плагиате, при этом грубо высказавшись в адрес журналистки в Twitter, но на следующий день принёс извинения.

Вскоре Владимира Маркина обвинил в плагиате специальный корреспондент «Коммерсанта» Илья Барабанов, заявивший, что в книге без разрешения использованы фрагменты его статьи «Как убивали Анну Политковскую» из журнала The New Times.

13 сентября издательство «Эксмо» выступило с официальным заявлением, в котором назвало технической ошибкой отсутствие в книге ссылок на первоисточники и принесло извинения «Владимиру Маркину и авторам публикаций в СМИ, выдержки из которых были включены в книгу без ссылок на источники». Издательство пообещало устранить все недостатки при переиздании книги.