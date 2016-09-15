Сямэнь, Китай, 15 сентября, 2016, 04:40 — ИА Регнум. Тропический шторм «Меранти», которому несколько дней назад синоптики присвоили наивысшую категорию опасности, добрался до побережья КНР и ударил по провинции Фуцзянь. Основной удар стихии пришелся на крупный портовый город Сямэнь.

scmp.com Вид на тайфун из космоса

Супертайфун продолжает продвигаться по территории КНР, в настоящее время эпицентр урагана смещается в сторону провинций Чжэцзян и Гуандун. Как отмечают синоптики, «Меранти» является самым серьезным тайфуном в 2016 г., и, вероятнее всего, станет самым разрушительным за последние несколько лет, пишет «Синьхуа».

Скорость ветра в эпицентре урагана достигает отметки в 172,8 км/ч. Нарушено авиасообщение и работа общественного транспорта. В результате сильнейших ливней целые кварталы ряда городов оказались затопленными.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 сентября Национальное метеорологическое бюро КНР повысило уровень общественной опасности до наивысшего уровня из-за надвигающегося тропического супертайфуна «Меранти», который в ночь на 14 сентября прошел в непосредственной близости от побережья Тайваня.