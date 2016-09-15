Владивосток, 15 сентября, 2016, 04:35 — ИА Регнум. До конца сентября на Приморье могут обрушиться еще два тайфуна. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков во время совещания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС в Приморском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Лайонрок» в Приморье

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«Прогнозируем, что 16−17 сентября по Приморью пройдут дожди, которые принесут от 30 до 40 мм осадков. В основном тайфун пройдут на западе и северо-западе Приморского края. Есть вероятность небольшого подъема воды в реке Большая Уссурка, — заявил Анатолий Цыганков.

Помимо того, есть вероятность прихода еще одного циклона, но уже ориентировочно 23−24 сентября. По словам синоптиков, он будет мощнее предыдущего. Удар стихии обрушится на Тернейский район.

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Как сообщало ИА REGNUM, мощный тафун «Лайонрок» бушевал в Приморье с 31 августа по 6 сентября. Окончатльно дожди закончились лишь 13 сентября. По предварительной оценке синоптиков, местами могло выпасть более 400 мм осадков.

В общей сложности под водой оказались 25 муниципалитетов региона. Реки вышли из берегов, несколько десятков мостов были разрушены или повреждены, автомобильные дороги также были разрушены.

По данным МЧС региона, вода затопила около четырех тысяч домов и подворий. Из зоны бедствия эвакуировали более 700 человек. Со стихией до сих пор борютсяоколо 19 тысяч спасателей. Во время операции по ликвидации последствий тайфуна погиб начальник МЧС Приморского края Олег Федюра.

В Приморье был введен режим ЧС федерального уровня, который не снят до сих пор.

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