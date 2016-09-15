Якутск, 15 сентября, 2016, 04:29 — ИА Регнум. Через Watsapp жителей Якутии призывают бойкотировать выборы в Госдуму: прийти на избирательные участки, обеспечив явку, но при этом оставить пустыми бюллетени, в которых нужно голосовать за одномандатника. Таким способом намерены наказать председателя федеральной избирательной комиссии Эллу Памфилову за недопуск к выборам провластного кандидата, госсоветника республики Андрея Борисова.

uip.me Средство коммуникации.

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Как пишет «В Якутии.ру», информация о таком своеобразном «гражданском флэшмобе» распространяется представителем власти республики, а сама акция является способом поддержки Андрея Борисова, которому отказали в регистрации.

Жителям республики объяснили, что чистый бюллетень условно можно приравнять к строке «Против всех», которой на думских выборах нет. В том случае, если процент чистых, а, значит, недействительных бюллетеней превысит число голосов за кандидатов-одномандатников, то выборы будут считаться несостоявшимися, надеются инициаторы бойкота. Поясняется, что акция инициируется в знак протеста против произвола ЦИК России.

Аартк.ру расценило такой «флэшмоб» как лишение людей возможности воспользоваться гарантированным конституционным правом — на выбор.

Напомним, Андрей Борисов шёл на выборы самовыдвиженцем при негласной поддержи представителей власти Якутии, но не смог собрать необходимое для регистрации количество действительных подписей. Отнестись к их проверке серьёзно ЦИК республики склонили представители федерального избиркома, посетившие регион с намерением напомнить о необходимости соблюдать закон. Отказ в регистрации кандидат обжаловал в Верховном суде республики, который встал на его сторону и обязал избирком допустить кандидата до выборов. Решение регионального суда было затем отменено федеральной инстанцией, рассмотревшей апелляционные жалобы ЦИКа и прокуратуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии сложилась практически уникальная ситуация, когда кандидат от Общероссийского народного фронта (ОНФ) вступил в борьбу с претендентом на депутатское кресло от «Единой России». При этом предвыборная борьба между ними приобрела очень напряженный характер. Такое мнение высказал директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, пояснив, что представителем правящей партии в данном случае выступает Андрей Борисов, призванный заменить в республике одномандатника от «Единой России».

«Не допустить его (Федота Тумусова) прохождения в Думу стало для руководства республики чем-то вроде «идеи фикс», — отметил эксперт. По его мнению, глава региона Егор Борисов «настолько «заложился» на победу, что уже превратил выборы в референдум о доверии себе».