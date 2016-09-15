Монреаль, Канада, 15 сентября, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Хакерская группа Fancy Bear опубликовала на своём сайте вторую часть добытых ими документов Всемирного антидопингового агентства (WADA) об употреблении спортсменами запрещённых препаратов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В опубликованных документах фигурируют в общей сложности 25 атлетов из восьми стран, в том числе серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, российский боксёр Миша Алоян.

Кроме этого, в документах упомянуты восемь атлетов из США, пять британских и пять германских спортсменов, а также представители Дании, Польши, Румыни и Чехии.

Среди спортсменов, которые фигурируют в списке — 14 призёров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Хакерская группа также анонсирует дальнейшую публикацию данных. «Мы продолжим рассказывать миру о допинге в большом спорте. Следите за новыми утечками», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября Fancy Bear опубликовала информацию, полученную в результате взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства. В этих документах, признанных подлинными, указывается, что WADA разрешало приём запрещённых веществ американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн.