Вашингтон, 15 сентября, 2016, 03:49 — ИА Регнум. Барак Обама и семья президента США сегодня стали первыми посетителями Национального музея афроамериканской истории, открытие которого планируется в конце месяца, сообщает Associated Press 15 сентября.

i.archi.ru Национальный музей афроамериканской истории и культуры

Сообщается, что президент смог первым осмотреть всю экспозицию музея, рассказывающего «афроамериканскую версию» истории США. Значительная часть экспозиции посвящена самому Обаме — первому темнокожему президенту в истории страны.

Официальное открытие Национального музея афроамериканской истории состоится в Вашингтоне 24 сентября. Экспозиция музея размещена на пяти этажах и 7900 квадратных метрах, включает 13 выставок и 3000 объектов, в том числе 183 видеоэкспоната.