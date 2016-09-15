Владивосток, 15 сентября, 2016, 03:26 — ИА Регнум. В Приморье власти Лесозаводска забыли про многоквартирный дом, который был внесён в списки объектов, подлежащих капитальному ремонту до конца 2015 года. Местные жильцы внятного ответа от чиновников получить не смогли, хотя факт непригодности постройки для проживания был подтверждён несколькими годами ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила член краевого штаба ОНФ Татьяна Ларцева.

ural1.ru Отвалившаяся штукатурка

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Известно, что специалисты обследовали многоквартирный дом на улице Станционная в Лесозаводске ещё в 2013 году. Тогда же комиссия постановила, что здесь требуется проведение капремонта. Городская администрация распорядилась работы провести до конца 2015 года, включив объект в соответствующую программу.

«Фактически ремонт не проводился и жители дома, которые вынуждены жить в непригодном для проживания доме, нигде не могли добиться ответа о сроках проведения капремонта. Факт возмутительный, тем более что соответствующее решение о проведении капитального ремонта уже было закреплено постановлением администрации города», — прокомментировала Татьяна Ларцева.

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После жалоб общественников в краевую прокуратуру вся цепочка была перепроверена, и все факты — от работы оценочной комиссии, чиновничьего постановления и жалоб населения об неисполнении майских указов президента РФ Владимира Путина — подтвердились.

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В настоящее время от главы администрации Лесозаводского ГО потребовали устранить нарушение закона и провести капитальный ремонт многоквартирного дома. За исполнением представления вместе с жильцами следят и активисты ОНФ: от чиновников добиваются скорейшего старта работ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ обнародовал статистику относительно уровня информационной открытости субъектов и эффективности работ по капитальным ремонтам. Хуже всего ситуация на Чукотке — последнее 85 место рейтинга, Якутия — 82, Магаданская область — 70, Амурская область — 49, Сахалин — 42, Приморский край — 20, ЕАО — 19, Камчатка — 11, Хабаровский край — 6 место.

Вместе с тем на Чукотке среди регионов Дальнего Востока отмечена и наиболее дорогая стоимость капитального ремонта: 8,6 рубля за квадратный метр в 2016 году и 9 рублей в 2017 году.