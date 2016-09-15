Москва, 15 сентября, 2016, 03:05 — ИА Регнум. Начальник Российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии 14 сентября провёл переговоры с руководителем военно-политической группы США в Аммане по продлению режима перемирия в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

radiovera.ru Скульптура «Перекуем мечи на орала» Евгения Вучетича, подаренная ООН Советским Союзом в 1959 году

«Начальник российского Центра примирения провёл переговоры с руководителем аналитической военно-политической группы США в Аммане о необходимости продления перемирия и активизации американской стороной работы с так называемой умеренной оппозицией», — говорится в сообщении.

«Учитывая важность безусловной реализации достигнутых 9 сентября 2016 года договорённостей, российская сторона выступила за продление ещё на 48 часов режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии», — отмечат в Минобороны России.

Ранее 14 сентября представитель Госдепартамента США Марк Тонер тонер сообщил, что руководитель ведомства Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержали продление перемирия в Сирии ещё на 48 часов, отметив, что «несмотря на спорадические нарушения, соглашение держится».

Согласно данным российского Центра по примирению, за двое суток режим прекращения огня в Сирии, вступивший в силу с 12 сентября, нарушался террористами и причисляющими себя к оппозиции боевиками более 60 раз.