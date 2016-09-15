Вашингтон, 15 сентября, 2016, 03:05 — ИА Регнум. Лечащий врач Хилари Клинтон, доктор Лиза Бардак считает, что кандидат в президенты США находится «в хорошем физическом и психическом состоянии». Об этом 15 сентября, со ссылкой на заявление, распространенное штабом Демократической партии США, сообщает СNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Хилари Клинтон

«Госпожа Клинтон является здоровой 67-летней женщиной, если не считать гипотиреоз и сезонную аллергию на пыльцу», — пишет доктор Бардак.

Согласно заявлению лечащего врача, бактериальная пневмония, в результате которой Клинтон упала в обморок во время официального мероприятия 11 сентября, практически излечена и не привела к серьезным последствиям для здоровья пациентки. Лечение кандидата в президенты ведется при помощи антибиотиков и займет еще около 10 дней.

Также в заявлении сообщается, что последствия сотрясения мозга 2012 года и тромба 2015 года, которые также активно обсуждаются в СМИ, полностью преодолены и более не влияют на физическое и «душевное» здоровье Клинтон.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, американские СМИ уже успели «похоронить» Клинтон после обморока и госпитализации на прошлой неделе — информация о смерти кандидата в президенты США от Демократической партии прозвучала 14 сентября на канале АВС7, но позднее была опровергнута.