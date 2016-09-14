Москва, 15 сентября, 2016, 02:48 — ИА Регнум. Российской стороной за сутки 14 сентября зафиксировано 42 нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооружённых формирований в сирийских провинциях Алеппо, Хама, Дамаск, Хомс, Латакия и Деръа. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики

Сообщается, что в провинции Алеппо террористами из миномётов и противотанковых ракетных комплексов были обстреляны населённые пункты Шкейф, Брайдж-эр-Рих, Эль-Хадер, Шурфа и позиции подразделений Вооружённых сил Сирии в районе Захрат-абу-Зулам.

«В городе Алеппо дважды подверглись обстрелам квартал Рамуси, позиции правительственных войск в районе торгового центра «Кастелло», трижды с использованием миномётов — квартал Хай-эль-Ансари. Обстреляны также позиции Вооружённых сил Сирии в районе цементного завода и училища вооружения», — говорится в документе.

К наиболее тяжёлым последствиям привёл обстрел квартала Хай-эль-Ансари, в ходе которого, по данным российской стороны, погибли три мирных жителя, семь человек получили ранения.

Сообщается также, что в провинции Хама боевиками из реактивных систем и миномётов были обстреляны населённые пункты Махарда, Маан, Хабит, Каукаб, Ачан и Мардес, а также дважды — блок-пост правительственных войск в районе урочища Ард-Каукаб.

«Незаконными вооружёнными формированиями велся огонь из миномётов по населённому пункту Тайр-Маала, позициям правительственных сил в районе Теснин и урочищу Эль-Ваар в провинции Хомс», — отмечается в бюллетене.

Кроме этого, обстрелам подверглись населённые пункты Бахария, Хауш-Насри и Хараста, а также фермы Хан-эш-Ших в провинции Дамаск, Шир-Адаба, Раша и район отметки 409.5 — в провинции Латакия, населённые пункты Хирбат-эль-Газала и Осман в провинции Деръа.

Подчёркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своём расположении, удары не наносили.