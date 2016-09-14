Вашингтон, 15 сентября, 2016, 02:37 — ИА Регнум. Взломать избирательную систему США оказалось возможным, но хакерам будет «очень сложно» повлиять таким образом на исход выборов, считают в администрации Барака Обамы. Об этом 15 сентября, со ссылкой на официальное заявление советника президента, сообщает Associated Press.

molomo.ru Хакеры

Советник по национальной безопасности президента США Лиза Монако считает, что «паника», вызванная многочисленными взломами баз данных избирателей и выборных штабов Республиканской и Демократической партии за последние месяцы, не беспочвенна. Но, согласно заявлению советника, сделанному сегодня, данные инциденты не означают, что хакеры способны непосредственно повлиять на выборы.

«Вторжения вредоносных субъектов в базы данных избирателей, а также в наши инфраструктуры для голосования, вызывают озабоченность», — заявила Монако, — «[но] избирательные системы, по большому счету, не подключены к Интернету и диффузно управляются государственными и местными органами власти».

Таким образом, по словам Лизы Монако, в результате хакерам будет «очень сложно» повлиять на итоги выборов — путем изменения «счетчика» или же каким-то другим образом.

Ранее сегодня стало известно, что штаб Республиканской партии США 14 сентября опроверг взлом компьютерной системы, в котором конгрессмены уже успели обвинить «русских хакеров». До этого, 6 сентября, кандидат в президенты США Хилари Клинтон, ссылаясь на «достоверные сообщения» спецслужб, обвиняла «русских хакеров» в стремлении «повлиять на выборы» — в июне кибератаке подвергся штаб Демократической партии.

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Однако обвинения в адрес «русских хакеров» звучат не только из уст политиков — если верить американским журналистам, подобные претензии готово озвучить ФБР.

ФБР: Русские хакеры пытаются сорвать выборы в США

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе должностные лица Иллинойса вынуждены были закрыть онлайн-регистрацию избирателей после взлома базы данных, в результате которой хакерам удалось получить доступ к информации о 200 тыс. избирателей штата. В конце июня подобная кибератака была совершена в Аризоне. Наконец, еще ранее, 14 июня, была взломана база данных Демократической партии США.