Москва, 15 сентября, 2016, 01:43 — ИА Регнум. Московско-Смоленская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода вагонов на железнодорожной станции Очаково Киевского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

eninsk-kuz42.ru Запрещающий сигнал симофора

«14 сентября в 13:31 по второму главному пути в московской горловине железнодорожной станции Очаково при следовании грузового поезда №4806 на запрещающий сигнал светофора произошёл срыв стрелки и сход двух вагонов. В результате происшествия пострадавших нет, размер ущерба устанавливается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как передавало ИА REGNUM, железнодорожная авария на станции Очаково в Москве привела к временной приостановке движения на Киевском направлении МЖД. Были выведены из расписания семь пригородных электропоездов, ещё шесть следовали по укороченным маршрутам.