Москва, 15 сентября, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Группа неизвестных лиц масках ограбила салон сотовой связи на востоке Москвы, угрожая сотрудникам магазина огнестрельным оружием. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

crimyakutia.ru Люди в масках

«Несколько человек в масках ворвались в салон сотовой связи, расположенный по адресу: Щелковское шоссе, дом 56/72, и, угрожая огнестрельным оружием сотрудникам магазина, похитили технику и деньги», — сообщил собеседник агентства.

К месту происшествия были вызваны сотрудники полиции. Сумма нанесённого ущерба в настоящее время устанавливается. Принимаются меры по розыску и поимке подозреваемых.

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