Донецк, 15 сентября, 2016, 01:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины вечером 14 сентября попытались прорвать линию обороны Донецкой Народной Республики в районе Авдеевки, противник был остановлен огнём из стрелкового оружия. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

dokonline.com Бойцы Армии ДНР

«Сегодня в 20:50 противник накануне объявленного режима полного прекращения огня попытался прорваться в районе населённого пункта Авдеевка на одном из участков нашей обороны и вытеснить подразделения ДНР с позиций. Однако противник был остановлен огнём из стрелкового оружия», — заявили в командовании.

Сообщается, что одна украинская БМП была подбита из ручного противотанкового гранатомёта, получив повреждения ходовой части. Понеся потери, украинские подразделения начали отступать, прикрывая отход хаотичным огнем второй БМП в направлении позиций сил ДНР.

«В результате отражения атаки противника один военнослужащий Донецкой Народной Республики погиб», — сообщил собеседник агентства.

Ранее 14 сентября в командовании ДНР сообщили, что ВСУ за сутки почти 600 раз обстреляли территорию республики. От обстрелов с украинской стороны пострадали шесть мирных жителей, включая двоих детей.

Читайте также: «Перемирие» Донбасса: Макеевку накрыла «арта», есть раненые, горят дома