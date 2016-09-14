Душанбе, 15 сентября, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Boeing таджикской авиакомпании Somon Air, совершавший рейс из Душанбе в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из технических неполадок на борту, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

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Как сообщил перевозчик, после вылета самолёта была обнаружена неисправность в индикации положения одной из стоек шасси, в связи с чем командир экипада принял решение развернуть воздушное судно.

Отмечается, что самолёт благополучно приземлился в Душанбе. Все пассажиры будут отправлены в Санкт-Петербург другим рейсом.

Отметим, что это уже второй инцидент с самолётом авиакомпании Somon Air за текущий месяц. 11 сентября из-за технических проблем был задержан рейс Красноярск — Душанбе.