Киев, 15 сентября, 2016, 00:39 — ИА Регнум. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил решение о предоставлении дальнейшей финансовой помощи Украине. Об этом 15 сентября сообщил президент Украины Пётр Порошенко в своём микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

«Только что Совет директоров МВФ принял положительное решение о продолжении программы сотрудничества с Украиной и выделении финансовой помощи», — написал украинский президент.

«Это решение МВФ свидетельствует, что мир признаёт, что на Украине происходят реформы, происходят качественные изменения, страна движется в верном направлении», — добавил Порошенко.

Сумму ожидаемого очередного транша кредита от МВФ президент Украины не уточнил.

Как передавало ИА REGNUM, четырёхлетняя программа помощи МВД предусматривает выделение Киеву кредита на общую сумму $17,5 млрд. Первый транш кредита в размере $5 млрд Украина получила в марте 2015 года, второй транш был на сумму $1,7 млрд выделен в августе.

В 2016 году украинские власти рассчитывали получить от МВФ порядка $6 млрд кредитных средств, однако предоставление третьего транша до настоящего времени задерживается в связи с политическим кризисом в стране. 21 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что в 2016 году суммарные выплаты МВФ Киеву составят максимум $1,7 млрд.

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