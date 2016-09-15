Москва, 15 сентября, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Художественный фильм об Эдварде Сноудене, экс-агенте ЦРУ, совершившем в 2013 году своё знаменитое разоблачение американских спецслужб, выходит на экраны российских кинотеатров. В режиссёрском кресле — любитель снимать кино на политические темы Уильям Оливер Стоун.

Цитата из к/ф «Сноуден». Реж. Оливер Стоун. 2016. США, Германия, Франция В армии

Биографический триллер «Сноуден» основан на книгах «Файлы Сноудена: История самого разыскиваемого человека в мире» журналиста газеты «Гардиан» Люка Хардинга и «Время спрута» адвоката Анатолия Кучерены. В июне 2014 года Оливер Стоун приобрёл у авторов права на экранизацию.

В центре сюжета фильма — робкий программист Эдвард Сноуден, мечтающий посвятить свою жизнь служению родной Америке. Что двигало молодым спецагентом, когда впоследствии он решился обнародовать секретные документы и показать обществу, как США следят за своими гражданами и гражданами других государств? Открывая миру глаза на правду, он навсегда закрывает для себя путь домой…

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Главную роль в картине исполнил 35-летний Джозеф Гордон-Левитт, известный по фильмам «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Начало», «500 дней лета». Чтобы лучше войти в образ, актёр встречался со Сноуденом лично. Для этого за несколько месяцев до начала съемок Гордон-Левитт специально прилетал в Москву, где в настоящее время живёт Эдвард Сноуден. По словам актёра, его удивили изысканные манеры бывшего спецагента, что Гордон-Левитт постарался максимально включить в кинообраз.

Съёмки картины начались в феврале 2015 года в Германии и продлились до середины мая. Отдельные сцены снимали на Гавайских островах, в Гонконге, Москве, а также в США, несмотря на все связанные с этим риски. По словам режиссёра, со сценарием работали очень осторожно, не обсуждая его по телефону, не используя интернет и максимально шифруя переписки.

Цитата из к/ф «Сноуден». Реж. Оливер Стоун. 2016. США, Германия, Франция Любовь

Работать с острыми политическими кинопроектами Оливеру Стоуну не привыкать. Ещё на рассвете своей карьеры режиссёр снял такие фильмы, как «Сальвадор» 1986 о терроре финансируемого администрацией Рейгана военно-политического движения «контрас»; трилогию о войне во Вьетнаме; картину «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» 1991 о независимом расследовании громкого преступления, в котором, как оказалось, были замешаны крупные корпорации и спецслужбы; три документальных фильма о Фиделе Кастро и многие другие.

Оливер Стоун — обладатель множества кинопремий, в том числе трёх «Оскаров». Известно, что в настоящее время режиссёр завершает работу над документальным фильмом о Владимире Путине. Картина может появиться в прокате в следующем году.

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Напомним, Эдвард Сноуден уже является героем одного нашумевшего кинофильма. Документальную ленту «Citizenfour. Правда Сноудена» сняла американская журналистка и режиссёр Лаура Пойтрас. Фильм получил несколько престижных кинонаград, в том числе премии «Оскар», BAFTA и «Спутник».

В России громкая премьера «Правды Сноудена» состоялась в 2015 году в рамках Московского международного кинофестиваля, в программе документального кино «Свободная мысль». В кинотеатрах фильм стал самым кассовым неигровым кино за 2015 год.

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