Леверкузен, Германия, 15 сентября, 2016, 00:23 — ИА Регнум. Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с леверкузенским «Байером» в стартовом мачте первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы E, проходившая на «Бай-Арене» в Леверкузене, завершилась со счётом 2:2.

Александр Дейнека. Футболист. 1935

Счёт в матче открыли хозяева — уже на 9-й минуте гол забил Адмир Мехмеди. На 15-й минуте Хакан Чалханоглу увеличил преимущество своей команды. Ответный мяч в составе армейцев на 36-й минуте встречи забил Алан Дзагоев, а ещё через две минуты Роман Еременко сравнял счёт.

В другом матче квартета Е английский «Тоттенхэм» на своем поле одержал победу над французским «Монако» со счётом 1:2.

В следующем матче группы Е подопечные Леонида Слуцкого 27 сентября на своем поле встретятся с английским «Тоттенхэмом». В тот же день «Байер» на выезде сыграет с «Монако».