Вашингтон, 15 сентября, 2016, 00:09 — ИА Регнум. «В своей вчерашней речи в Калифорнии Обама обрушился на Трампа, выразившего восхищение политикой и действиями Владимира Путина, — отмечает издание. — Эти два политика достойны друг друга. Они не предлагают серьезные решения — они просто раздувают гнев и ненависть в нашей стране. Это не та Америка, которую я знаю. И не те республиканцы, к которым мы привыкли. То, что мы видели в ходе предвыборной кампании, — это не Республиканская партия Авраама Линкольна. Это даже не видение свободы волеизъявления по Рейгану, это просто создание двух противоборствующих сил в нашей стране, концентрация на их борьбе и отвлечение от всего, что происходит в мире».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Все еще действующий президент США волнуется за все то, что им было создано непосильным трудом во власти: «Трамп раздувает пламя ненависти и выступает в противовес тем ценностям, что я создавал в течение восьми лет. Трамп хочет загнать нас в темное царство пессимизма. Подумайте о том, кто считается Трампом образцом для подражания!» — цитирует Обаму Guardian, сопровождая это и другие высказывания «хромой американской утки» репликой «президент на встрече с избирателями Калифорнии был просто в ударе».

«Я должен работать с Россией. Мне приходится. Я вынужден работать с Путиным, потому что Россия — часть нашей внешней политики. Но я никогда не соглашусь с заявлениями, что моя роль здесь чисто декоративная», — приводит еще одно из высказываний Обамы британская газета.