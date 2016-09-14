Воронеж, 14 сентября, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Сход пустой железнодорожной цистерны на станции в Воронежской области стал причиной задержки нескольких поездов вечером 14 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

uitv.ru С рельсов сошла грузовая цистерна

Авария произошла около 18:45 на перегоне Евдаково — Пухово в Каменском районе. Пустая цистерна грузового поезда сообщением Чертково — Лиски сошла с рельсов.

В результате задержаны 12 поездов — восьми пассажирских, двух грузовых и двух пригородных. В 20:14 движение поездов было пущено по южной ветке, в 20:24 — открыто движение в реверсном направлении.

В 22:30 поврежденная цистерна отправлена на станцию «Лиски», с этого же времени движение поездов восстановлено по штатной схеме.