Берлин, 15 сентября, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Вчера и сегодня два российских клуба сыграли первые матчи на групповом этапе Лиги чемпионов. «Ростов» нормально начал игру, но не удержался на должном уровне. ЦСКА начал неудачно, но свой уровень продемонстрировал.

upi.com Футбольный мяч.

«Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Ростов» (Россия) 5:0 (2:0)

(2:0) «Байер» (Леверкузен, Германия) — ЦСКА (Москва, Россия) 2:2 (2:2)

«Ростов» ожидаемо проиграл «Баварии». Только счёт делает это поражение неудачей. Вполне возможно, что забитые и пропущенные мячи будут учитываться при окончательном распределении мест. А ведь начал «Ростов» просто здорово. До первого, не вполне очевидного гола, ростовчане ничего не позволили создать у своих ворот. Да и после пропущенного с пенальти мяча игра шла скорее равная. Пропущенный же в раздевалку мяч совершенно смутил ростовчан, и во втором тайме играла одна команда. Все пять мячей были забиты из центра штрафной, чего в российском чемпионате ростовчане мало кому позволяют. Пусть они сделают из этого матча правильные выводы. Ведь это была первая игра ростовчан на столь высоком уровне.

ЦСКА, в отличие от «Ростова», в игру с самого начала не попали. Всё-таки «Байер» это в большей степени «не Терек» чем «не Бавария». Два гола за 15 минут могли бы сломать менее опытную, пусть даже и мастеровитую команду. Но ЦСКА проявил свой по-настоящему спортивный характер. До перерыва москвичи счёт сравняли, а во втором тайме поначалу достаточно уверенно сдерживали напор хозяев, а во второй половине тайма создавали моменты, которые могли принести им победу. Правда, могли и пропустить. В итоге ничья вы гостях, которая не может расцениваться иначе, чем хороший результат.

Теперь надо ждать две недели, пока в Лиге чемпионов будут играться матчи второго тура. ЦСКА дома сыграет с «Тоттенхэмом», который в первом туре дома уступил «Монако» со счётом 1:2. «Ростов» тоже дома сыграет с голландским ПСВ, тоже уступившем дома 0:1 мадридскому «Атлетико». Этот матч будет иметь определяющее значение для дальнейших перспектив ростовчан в Еврокубках в этом году.

Завтра, 15 сентября, два российских клуба стартуют в Лиге Европы. «Зенит», получивший нового главного тренера перед этим сезоном, сыграет в Тель-Авиве с «Маккаби». «Краснодар», лишившийся своего тренера всего пару дней назад, отправится в «Зальцбург», где сыграет, говоря старыми штампами, с местным клубом.

Ждём от «Зенита» и «Краснодара» побед.