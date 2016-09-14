Первый тур Лиги чемпионов принёс россиянам в целом ожидаемые результаты
Берлин, 15 сентября, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Вчера и сегодня два российских клуба сыграли первые матчи на групповом этапе Лиги чемпионов. «Ростов» нормально начал игру, но не удержался на должном уровне. ЦСКА начал неудачно, но свой уровень продемонстрировал.
- «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Ростов» (Россия) 5:0 (2:0)
- «Байер» (Леверкузен, Германия) — ЦСКА (Москва, Россия) 2:2 (2:2)
«Ростов» ожидаемо проиграл «Баварии». Только счёт делает это поражение неудачей. Вполне возможно, что забитые и пропущенные мячи будут учитываться при окончательном распределении мест. А ведь начал «Ростов» просто здорово. До первого, не вполне очевидного гола, ростовчане ничего не позволили создать у своих ворот. Да и после пропущенного с пенальти мяча игра шла скорее равная. Пропущенный же в раздевалку мяч совершенно смутил ростовчан, и во втором тайме играла одна команда. Все пять мячей были забиты из центра штрафной, чего в российском чемпионате ростовчане мало кому позволяют. Пусть они сделают из этого матча правильные выводы. Ведь это была первая игра ростовчан на столь высоком уровне.
ЦСКА, в отличие от «Ростова», в игру с самого начала не попали. Всё-таки «Байер» это в большей степени «не Терек» чем «не Бавария». Два гола за 15 минут могли бы сломать менее опытную, пусть даже и мастеровитую команду. Но ЦСКА проявил свой по-настоящему спортивный характер. До перерыва москвичи счёт сравняли, а во втором тайме поначалу достаточно уверенно сдерживали напор хозяев, а во второй половине тайма создавали моменты, которые могли принести им победу. Правда, могли и пропустить. В итоге ничья вы гостях, которая не может расцениваться иначе, чем хороший результат.
Теперь надо ждать две недели, пока в Лиге чемпионов будут играться матчи второго тура. ЦСКА дома сыграет с «Тоттенхэмом», который в первом туре дома уступил «Монако» со счётом 1:2. «Ростов» тоже дома сыграет с голландским ПСВ, тоже уступившем дома 0:1 мадридскому «Атлетико». Этот матч будет иметь определяющее значение для дальнейших перспектив ростовчан в Еврокубках в этом году.
Завтра, 15 сентября, два российских клуба стартуют в Лиге Европы. «Зенит», получивший нового главного тренера перед этим сезоном, сыграет в Тель-Авиве с «Маккаби». «Краснодар», лишившийся своего тренера всего пару дней назад, отправится в «Зальцбург», где сыграет, говоря старыми штампами, с местным клубом.
Ждём от «Зенита» и «Краснодара» побед.