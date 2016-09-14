Москва, 14 сентября, 2016, 23:49 — ИА Регнум. Состоялась шестая видеоконференция представителей военных ведомств Российской Федерации и США по вопросу выполнения меморандума о безопасности в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 14 сентября, пишут «Известия».

bastion-karpenko.ru Флаги Российской федерации и Соединенных Штатов Америки

Сообщается, что в ходе видеоконференции было отмечено, что все, созданные в соответствии с меморандумом, каналы связи успешно функционируют.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что созданные механизмы взаимодействия позволяют минимизировать риск возникновения инцидентов между самолетами Воздушно-космических сил России и возглавляемой США коалицией.

В будущем контакты по линии военных ведомств России и США по вопросу безопасности полетов в Сирии будут продолжены.

Напомним, Россия начала свою военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. До этого в Арабской Республике более года работала авиация США и их сателлитов, однако заметных успехов в борьбе с терроризмом они не достигли. После появления в небе над Сирией российских ВКС встал вопрос о безопасности полетов и предупреждения инцидентов между ВКС РФ и ВВС США.

В итоге 20 октября был подписан Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полётов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии, который США пока выполняют.