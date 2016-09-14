Киев, 14 сентября, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Говорить о стабильном перемирии в Донбассе нельзя до тех пор, пока Киев не получит контроль над границей с Россией, заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на востоке страны Ирина Геращенко после переговоров с главами МИД Германии и Франции Франк-Вальтером Штайнмайером и Жан-Марком Эйро.

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По словам Ирины Геращенко, без возобновления украинского контроля за российской границей украинская делегация не может говорить об устойчивом мире в Донбассе. Стоит отметить, что незадолго до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет препятствовать достижению договоренности Киева о доступе к российско-украинской границе с Донецкой и Луганской народными республиками.

Напомним, очередной режим прекращения огня начал действовать в Донбассе с 1 сентября текущего года. О режиме противоборствующие стороны договорились 26 августа в ходе заседания контактной группы в Минске.