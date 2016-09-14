Киев, 14 сентября, 2016, 23:42 — ИА Регнум. МИД Великобритании считает, что мир в восточной Украине по большей части зависит от России, передаёт Reuters.

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Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что прогресс на пути к миру в восточной части Украины зависит, прежде всего, от Кремля. Для Запада имеет решающее значение поддержать санкции против России, добавил он.

«Очевидно, что зависит главным образом от русских, чтобы добиться прогресса в деле безопасности. Но это зависит от всех сторон, я полагаю, в этом разговоре, чтобы добиться прогресса вместе», — заявил Джонсон на брифинге во время своего первого официального визита в Киев.