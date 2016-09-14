Киев, 14 сентября, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко просит власти Германии и Франции не признавать выборы в Государственную думу Российской Федерации. Об этом Порошенко заявил сегодня, 14 сентября, на встрече с министрами иностранных дел Франции и Германии — Жан-Марком Эйро и Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает администрация украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

В ходе беседы с главами МИД Германии и Франции Порошенко напомнил, что выборы в Госдуму должны пройти в том числе и на территории Крыма, который Украина до сих пор считает своим. В связи с этим украинский президент просит Францию и Германию выборы в Госдуму не признавать.

Напомним, ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что президент Украины поручил министерству иностранных дел довести до российского руководства информацию о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.