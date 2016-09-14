Дамаск, 14 сентября, 2016, 23:13 — ИА Регнум. Жители арабской деревни Табанни в сирийской провинции Дейр-эз-Зор убили одного из палачей террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России), являвшегося одним из исполнителей массовой казни, снятой боевиками на видео, сообщает телеканал «Аль-Маядин».

stihi.ru Справедливое возмездие

Ранее в интернете был размещен видеоролик, запечатлевший казнь несколькими террористами 16 молодых людей, одетых в оранжевую одежду.

По сообщению телеканала, жители деревни сразу после публикации этого видеоролика атаковали одну из позиций террористов ИГИЛ (запрещена в России) возле деревни Табанни и убили 16 террористов, включая одного из участвовавших в казни палачей по прозвищу Аммар аль-Хосни.