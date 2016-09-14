Анкара, 14 сентября, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Анкара обвиняет немецкий журнал Der Spiegel в «искажённом» и «предвзятом» представлении Турции, передаёт Süddeutsche Zeitung.

Alexander von Halem Der Spiegel

«Крайне провокационными» МИД Турции считает заголовки немецкого новостного агентства. Вкладка с названиями «Точка воспламенения Турция» (Brennpunkt Türkei) и «Страна теряет свободу» (ein Land verliert die Freiheit) представляют портрет турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Внизу изображена мечеть с двумя минаретами, превращающимися в ракеты.

Обложка журнала выставляет в негативном свете не только Турцию, но и весь ислам, говорится в заявлении турецкого министерства.