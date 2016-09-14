Москва, 14 сентября, 2016, 22:54 — ИА Регнум. Переговоры между делегациями России и Белоруссии по вопросу цены на газ завершились без результатов, сообщают «Известия» со ссылкой на советника-посланника посольства Белоруссии в России Юрия Ярошевича.

Иван Шилов ИА REGNUM

В переговорах участвовали вице-премьеры двух стран Владимир Семашко и Аркадий Дворкович, но договориться не смогли.

Правительство Белоруссии пока никак не комментирует ход переговоров по этому вопросу. Так же не коментируются планы белорусской делегации о возвращении в Минск или о продолжении переговоров.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 сентября сообщил, что переговоры по ценам на газ близки к завершению. По сообщениям некоторых СМИ, схема ценообразования между Москвой и Минском предварительно согласована, но вопрос окончательной цены так и не решен.