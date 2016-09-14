США поставили в Узбекистан 112,5 тонн продовольствия
Ташкент, 14 сентября, 2016, 22:28 — ИА Регнум. США поставили в Узбекистан 112,5 тонн гуманитарного груза для социальных и медицинских учреждений республики, сообщил ИА REGNUM сотрудник представительства USAID в Ташкенте.
Поставка осуществлена в рамках программы «Продовольствие во имя мира».
«Обогащенное витаминами питание — сухие овощные супы, будут распределены среди детей с ограниченными возможностями, пациентов противотуберкулезных диспансеров и больных 139 медицинских учреждений и домов милосердия», отметил собеседник агентства.
По официальным данным, с 2010 года USAID поставил в Узбекистан в рамках программы «Продовольствие во имя мира» около 700 тонн продовольствия.
USAID также сотрудничает с Узбекистаном в вопросе борьбы с туберкулезом, оказывает содействия местным специалистам в области медицины в проведении мониторинга и оценки эффективности их работы, разработке стандартов функционирования лабораторной сети и другое.