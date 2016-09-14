Ташкент, 14 сентября, 2016, 22:28 — ИА Регнум. США поставили в Узбекистан 112,5 тонн гуманитарного груза для социальных и медицинских учреждений республики, сообщил ИА REGNUM сотрудник представительства USAID в Ташкенте.

Скульптура «Аисты» на площади независимости в Ташкенте

Поставка осуществлена в рамках программы «Продовольствие во имя мира».

«Обогащенное витаминами питание — сухие овощные супы, будут распределены среди детей с ограниченными возможностями, пациентов противотуберкулезных диспансеров и больных 139 медицинских учреждений и домов милосердия», отметил собеседник агентства.

По официальным данным, с 2010 года USAID поставил в Узбекистан в рамках программы «Продовольствие во имя мира» около 700 тонн продовольствия.

USAID также сотрудничает с Узбекистаном в вопросе борьбы с туберкулезом, оказывает содействия местным специалистам в области медицины в проведении мониторинга и оценки эффективности их работы, разработке стандартов функционирования лабораторной сети и другое.