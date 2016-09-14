Вашингтон, 14 сентября, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп передал журналистам сведения о состоянии своего здоровья. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщают американские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гонки

Сообщается, что Трамп передал данные своего последнего медицинского обследования для съемки в передаче «Доктор Оз шоу». Запись передачи состоялась сегодня, но в эфир она выйдет только завтра, 15 сентября.

Уточняется, что Трамп в очередной раз призвал демократического кандидата Хиллари Клинтон раскрыть данные о ее здоровье.

Известно, что обследование Трампа проводил доктор Гарольд Борнстейн. Он заявил, что в случае победы на выборах, Трамп станет президентом с самым крепким здоровьем. В ходе записи передачи Трамп заявил, что хотел бы в ближайшее время похудеть и обсудил свою диету, а также затронул общие вопросы здравоохранения.

Напомним, 11 сентября на траурной церемонии в память жертв терактов 9/11 в Нью-Йорке, Клинтон стало плохо, и она упала в обморок. Личные врачи Клинтон заявили, что у демократического кандидата пневмония. До 16 сентября Клинтон приостановила свою кампанию и поправляет здоровье. Тема здоровья Клинтон стала главной новостью американских СМИ в последние дни.