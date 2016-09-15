Ставрополь, 15 сентября, 2016, 07:38 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Лидер ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод не считает избирательную кампанию партий в Ставропольском крае вялотекущей, но обращает внимание, что на встречи с избирателями приходит мало людей. Об этом он заявил журналистам в Ставрополе по итогам поездки по городам и селам региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я бы говорил не о вялости партий, а об усталости избирателей. Они не верят партиям и не ходят на встречи с кандидатами», — сказал Брод.

По его мнению люди слишком устали от текущих проблем: растущих тарифов, цен, проблемы занятости населения и т.д.

«Что касается избирательных кампаний, то я смотрю на ролики партий — унылая картина, потому что нет свежих идей, нет креатива, все это — пережеванная пища, которую мы видим на протяжении последних 20 лет. Те же лидеры, те же обещания, виден потолок критики лидеров. Я мало видел интересных, думающих кандидатов в ходе кампаний, бывая в разных регионах», — дал оценку предвыборным кампаниям правозащитник.

При э том он отметил, что гораздо больше его радуют общественные организации, которые подходят к текущей кампании с интересом.

«Есть тревога, что многие из кандидатов в Госдуме не смогут себя эффективно проявить», — добавил Брод.

Напомним, в Ставропольском крае 18 сентября 2016 года состоятся выборы в Госдуму РФ VII созыва по спискам от партий и четырем одномандатным округам. В этот же день в крае предстоит выбрать 50 депутатов регионального парламента шестого созыва, 25 из которых пройдут по одномандатным избирательным округам и 25 — по единому краевому избирательному округу. Местные выборы в крае состоятся в 90 муниципальных образованиях.