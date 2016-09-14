Калуга, 14 сентября, 2016, 21:39 — ИА Регнум.



Пресс-службы Избирательной комиссии Калужской области Знатоки избирательного законодательства получили сувениры

Порядка 300 человек собрались 13 сентября, на День молодого избирателя, под девизом «Я выбираю будущее!», который состоялся в поселке Товарково, рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела Избирательной комиссии Калужской области Валерий Луговой.

По его словам, встреча в местном Доме культуры была посвящена молодым избирателям, которые 18 сентября 2016 года впервые в жизни будут голосовать за будущих депутатов Государственной Думы России и поселкового Собрания Товарково.

Молодых людей приветствовали секретарь Избирательной комиссии Калужской области Александр Коняшин, депутат Законодательного собрания области Михаил Дмитриков и глава администрации Дзержинского района Андрей Пичугин.

Участники форума обсудили различные аспекты избирательного законодательства. В качестве экспертов выступили председатели избирательных комиссий Дзержинского района и поселка Товарково Галина Попова и Роман Фроликов. Они призвали новое поколение товарковцев придти на выборы и проголосовать за свое будущее.

Наиболее активным молодым избирателям, проявившим на форуме знание избирательного законодательства вручили сувениры. Перед собравшимися выступила финалистка Российского отборочного тура конкурса детской песни «Евровидение — 2015» Соня Лапшакова.

«Форум показал, что молодое поколение товарковцев твердо намеренно в Единый день голосования показать свою ответственную гражданскую позицию», — подчеркнул секретарь облизбиркома Александр Коняшин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года — в Единый день голосования выборов депутатов Государственной Думы, а также депутатов органов местного самоуправления, в Калужской области откроются 727 избирательных участков. Они готовы принять 804 тысячи граждан, имеющих право голоса.