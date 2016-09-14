Ереван, 14 сентября, 2016, 21:31 — ИА Регнум. 14 сентября в парламенте Армении состоялся первый «правительственный час» с участием нового премьер-министра Карена Карапетяна. Во время своеобразного «первого выхода в свет» в должности главы правительства Карапетян рассказал о своем видении состояния экономики страны, монополиях, проинформировал как будет формироваться новый кабинет министров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Photolure Карен Карапетян

В ходе правительственного часа армянские депутаты поинтересовались, известны ли новому премьеру основные показатели экономики в стране, и какую политику он намерен проводить.

«Состояние армянской экономики чрезвычайно тяжелое», — таков был ответ главы правительства. Именно поэтому, по словам Карапетяна, новый кабинет представит в предусмотренные сроки программу, в которой будут указаны все необходимые для ее развития изменения.

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Важнейшим фактором восстановления экономики, по мнению Карапетяна, может стать сокращение теневого сектора. «Я могу сказать, что армянская экономика не имеет шанса на восстановление без сокращения теневого сектора, и мы решительно нацелены на борьбу против этого, так как у нас нет другого выхода», — отметил новый премьер-министр.

Программа правительства, по его словам, будет нацелена на развитие экономики и осуществлена в два этапа. На первом этапе будут осуществлены возможно быстрые изменения, которые смогут в какой-то мере вселить доверие к программе. «А второй этап — это долгосрочные перспективы развития страны», — отметил Карапетян.

Говоря о новом составе правительства, Карапетян подчеркнул, что он будет максимально профессиональным. «Партийная принадлежность при его формировании будет играть роль лишь в том случае, если этот кандидат — профессионал», — предупредил премьер-министр.

Вместе с тем, комментируя в беседе с журналистами возможные отставки нынешних министров, Карапетян отметил, что они будут, тем не менее, он не назвал имен.

Комментируя причины своего возвращения в большую политику, он отметил, что сделал это из-за изменившихся обстоятельств, связанных с экономическими проблемами. На вопрос журналистов, как он относится к разговорам о том, что назначен Кремлем, Карапетян ответил улыбкой.

Говоря о монополиях в Армении, новый глава пообещал, что сделает все чтобы обеспечить равные условия в экономике. «Я уже говорил, что к монополиям нужно относиться именно таким образом. Небольшие размеры страны приводят к появлению крупных игроков. Другой вопрос: будут ли эти игроки работать в справедливых, конкурентных условиях», — отметил Карапетян, добавив, что проблемы для успешных предпринимателей создаваться не будут.

Карапетян возглавил правительство Армении 13 сентября, заменив на посту премьер-министра Овика Абрамяна. По Конституции он должен сформировать кабинет в двадцатидневный срок с момента назначения.

В 2001—2010 гг. Карапетян занимал должность гендиректора ЗАО «АрмРосгазпром» (дочернее предприятие «Газпрома» в Армении). В 2010−11 гг. занимал должность мэра Еревана. В декабре того же года был назначен первым вице-президентом «Газпромбанка». С ноября 2012 года занимал должность заместителя генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» по стратегическому развитию. В 2015 году стал замгендиректора по международным проектам ООО «Газпром энергохолдинг».